Твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами" поможіть пліззз
Литература
Твір на тему "Нащо крилатим грунт під ногами" поможіть пліззз
Ответ(ы):
Гость:
Людина довго не зможе прожити без рідного краю.Як би не було добре на чужині, людина повертається назад.Так само із птахами!Скільки б вони не літали у повітрі, все одно не можуть жити без землі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что находится на координатах: 1. 27 с.ш. 87 в. д. 2.6 с.ш. 61 з.д. 3. 17 ю.ш. 48 з.д. 4. 62 с.ш. 129 ??.д. 5. 31 с.ш. 56 в.д.
Математика
Математика
Один рабочий упаковал 51 пачку книг,а другой 60 таких же пачек.Второй рабочий упаковал на 108 книг больше, чем первый рабочий. Сколько книг в одной...
Русский язык
Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. Выделите смысловое части ??екста, сформулируйте подтему каждой. Прослидите как автор раскры...