Помогите мне пожалуйста , Алгебра. Дана функция y=8-1/7x Заполните таблицу. ________________________________________ x 〡14〡 〡-1.4〡 〡 y 〡 〡 0〡 〡 9〡 _______________________________________

Гость: Гость:

Всё очень просто. Подставляем в уравнение функции значение Х и получаем Y либо подставляем значение Y, решаем уравнение и получаем значение Х. Итак, при Х=14 Y=8-1/7*14=6 При Y=0 получаем уравнение: 8-1/7*Х=0; -1/7*Х= -8; Х= -8 / (-1/7) = 56. При Х= -1,4 Y=8-1/7*(-1,4)=8+0,2=8,2. При Y=9 получаем уравнение: 8-1/7*Х=9; -1/7*Х=1; Х=1 / (-1/7) = -7.