Сравни состав атмосферы разных планет. Сделай вывод. помогите пожалуйста!

География
Сравни состав атмосферы разных планет. Сделай вывод. помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например, на Сатурне атмосфера состоит из ... ... ... , а на Земле из ... ... ... . Значит, только Земля пригодна для прожывания живых организмов.
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