Каково значение атмосферы на земле
Окружающий мир
Каково значение атмосферы на земле
Ответ(ы):
Гость:
Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм рт. ст. на уровне моря при температуре 15 °C. Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода потребляемый растениями, водорослями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Как вы считаете, почему немногочисленным отрядом конкистадоров удалось подчинит?? развитые государства майя, ацтеков и инков?