В коробке лежит 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не глядя в неё, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? мне решение только если не решение то поставлю нарушшение правил

Математика

В коробке лежит 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не глядя в неё, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? мне решение только если не решение то поставлю нарушшение правил

Автор: Гость