В коробке лежит 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не глядя в неё, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? мне решение только если не решение то поставлю нарушшение правил

Математика
В коробке лежит 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не глядя в неё, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? мне решение только если не решение то поставлю нарушшение правил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5-2=3  соответственно надо вытащить из коробки минимум 3 карандаша, так как синих 2, то хотя бы 1 из 3 будет красным
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