Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 2(7−2y)−9(5y−11)+8(3y−1)
Алгебра
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 2(7−2y)−9(5y−11)+8(3y−1)
Ответ(ы):
Гость:
14-4y-45y+99+24y-8=105-25y
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