Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?

Математика

Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?

Автор: Гость