Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?
Математика
Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 48 - 45,5 = 2,5(км/ч) - скорость течения 2) 48 + 2,5 = 50,5(км/ч) - скорость по течению 3) 50,5 * 6 = 303(км) Ответ: 303км пройдёт лодка по течению за 6 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Скорость течения реки 5 км/ч.На путь между пристанями по течению реки судно тратит 3 ч,а на обратный путь 4,5 ч.Какова скорость судна в стоячей воде.
Математика