Какие цифры можно поставить вместо звездочек, чтобы получилось верное неравенство( в правой и левой частях неравенства звездочек ой обозначена одна и та же цифра): 0,6*gt;0,7*

Математика
Какие цифры можно поставить вместо звездочек, чтобы получилось верное неравенство( в правой и левой частях неравенства звездочек ой обозначена одна и та же цифра): 0,6*gt;0,7*
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Вот это должно быть правильно Ответ -1
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