Какие цифры можно поставить вместо звездочек, чтобы получилось верное неравенство( в правой и левой частях неравенства звездочек ой обозначена одна и та же цифра): 0,6*gt;0,7*
Математика
Какие цифры можно поставить вместо звездочек, чтобы получилось верное неравенство( в правой и левой частях неравенства звездочек ой обозначена одна и та же цифра): 0,6*gt;0,7*
Ответ(ы):
Гость:
Вот это должно быть правильно Ответ -1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Обществознание
Пребывание значительной части народа внн страны происхождения называется: А)эмиграция Б)автономия В)диаспора Г)колонизация
Математика
Собственная скорость моторной лодки 45 км/ч а её скорость против течения 45.5 км/ч. Какое растояние пройдет лодка по течению за 6 часов?
Қазақ тiлi