Поменяйтесь с соседом по парте тетрадями Придумайте и запишите друг другу учебны?? загадки для любого школьного предмета по выбору (математики,чтения,русского языка, музыки, изобразительного искусства).

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1) Орфография на этом уроке изучается Как же этот урок называется? (Русский язык) 2) Цифры-ноль,один,два,три Умножение-деление. На уроке мы проходим. (Математика) 3) Прыгать,бегать и играть, Ловкость рук и ног развивать Учит нас? (Физическая культура)