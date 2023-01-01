Отметь в квадратике стрелкой вверх тот ряд, где величины расположены в порядке во??растания. Стрелкой вниз тот ряд, где величины расположены в порядке убывания. Знаком вопроса тот ряд, где величины расположены беспорядочно. 7....

Математика

Отметь в квадратике стрелкой вверх тот ряд, где величины расположены в порядке во??растания. Стрелкой вниз тот ряд, где величины расположены в порядке убывания. Знаком вопроса тот ряд, где величины расположены беспорядочно. 7.200 см, 72 дм, 72.000 мм = 10.900 дм, 109 м, 1090 см = 41.000 мм, 4.100 м, 41 км = 200 дм, 200 см, 200.000 мм =

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