Отметь все поэтические средства которые поэт использовал в стихотворении привед?? примеры стихотворение золотая рыбка бальмонт

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Отметь все поэтические средства которые поэт использовал в стихотворении привед?? примеры стихотворение золотая рыбка бальмонт
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Метафора, сравнение, эпитет, олицетворение.
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