Отметь все поэтические средства которые поэт использовал в стихотворении привед?? примеры стихотворение золотая рыбка бальмонт
Другие предметы
Отметь все поэтические средства которые поэт использовал в стихотворении привед?? примеры стихотворение золотая рыбка бальмонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора, сравнение, эпитет, олицетворение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Дано уравнение sin7x - sin x =корень из 2 cos 4x. a)решить уравнение б) укажите корни этого ??равнения
Математика