Вырази квадратный дециметр в квадратных миллиметрах 6 квадратных дециметров в ми??ус 55000 квадратных миллиметров
Математика
Вырази квадратный дециметр в квадратных миллиметрах 6 квадратных дециметров в ми??ус 55000 квадратных миллиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60000-55000 = 5000 мм 2 Ответ 5000мм2 или 5 см 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Определите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 300000 км/с. А) 0,5м. В...
Математика