Вырази квадратный дециметр в квадратных миллиметрах 6 квадратных дециметров в ми??ус 55000 квадратных миллиметров

Математика
Вырази квадратный дециметр в квадратных миллиметрах 6 квадратных дециметров в ми??ус 55000 квадратных миллиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60000-55000 = 5000 мм 2 Ответ 5000мм2 или 5 см 2
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