Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Определите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 300000 км/с. А) 0,5м. В)5м. В)6м. С)10м.

Физика
Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Определите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 300000 км/с. А) 0,5м. В)5м. В)6м. С)10м.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ν = 60 Mгц = 60 ×10⁶ Гц с = 300 000 км/с = 3 × 10⁸ м/с λ = ? Решение: ν = 1/T   => T = 1/ν T = λ/c   =>  λ = Tc Т = 1/ 60×10⁶ Гц  λ = 3 × 10⁸ м/с / 60×10⁶ Гц = 0,05×10² м = 5 м Ответ: (В)
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