От рулона Шелковой ткани отрезали на блузку 3 метра после чего в рулоне осталось т??ани в 6 раз больше того что отрезали Сколько метров ткани было в рулоне сначала

Математика

От рулона Шелковой ткани отрезали на блузку 3 метра после чего в рулоне осталось т??ани в 6 раз больше того что отрезали Сколько метров ткани было в рулоне сначала

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