От рулона Шелковой ткани отрезали на блузку 3 метра после чего в рулоне осталось т??ани в 6 раз больше того что отрезали Сколько метров ткани было в рулоне сначала
Математика
От рулона Шелковой ткани отрезали на блузку 3 метра после чего в рулоне осталось т??ани в 6 раз больше того что отрезали Сколько метров ткани было в рулоне сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезали 3 м, значит 6*3=18 м - осталось 18+3=21 было
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