Отметьте на числовой прямой все целые числа больше чем -7 но меньше чем 3?
Математика
Отметьте на числовой прямой все целые числа больше чем -7 но меньше чем 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отметьте на числовой прямой все целые числа больше чем -7 но меньше чем 3........................... -6, -5, -4,-3,-2, -1, 0,1, 2.
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