слесарь должен был изготовить по плану определенное кол-во втулок при номере 19 втулок в день.Но,применяя современнную технологию,он изготовил в день на 7 втулок больше,поэтому за 3 дня до срока изготтовил 20 втулок сверх пл...
Математика
слесарь должен был изготовить по плану определенное кол-во втулок при номере 19 втулок в день.Но,применяя современнную технологию,он изготовил в день на 7 втулок больше,поэтому за 3 дня до срока изготтовил 20 втулок сверх плана.Сколько втулок сделал слесарь
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