Отметьте на координатной плоскости точки а) (2; 5),(6;-4), (-2; 2), (-1;-3), (6; 0) помогите срочноо пожалуйста))

Математика

Отметьте на координатной плоскости точки а) (2; 5),(6;-4), (-2; 2), (-1;-3), (6; 0) помогите срочноо пожалуйста))

Автор: Гость