Из двух деревень находящихся на расстоянии 27километров одновременно вышли два пешехода.Через 3часа они встретились.Один шол 5км в час,с какой скорастью шол второй пешеход.Решите задачу двумя способами.

Математика

Из двух деревень находящихся на расстоянии 27километров одновременно вышли два пешехода.Через 3часа они встретились.Один шол 5км в час,с какой скорастью шол второй пешеход.Решите задачу двумя способами.

Автор: Гость