Из двух деревень находящихся на расстоянии 27километров одновременно вышли два пешехода.Через 3часа они встретились.Один шол 5км в час,с какой скорастью шол второй пешеход.Решите задачу двумя способами.
Математика
Из двух деревень находящихся на расстоянии 27километров одновременно вышли два пешехода.Через 3часа они встретились.Один шол 5км в час,с какой скорастью шол второй пешеход.Решите задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ (по действиям) 1) 5 * 3 = 15 (км) - прошёл первый пешеход за 3 часа; 2) 27 - 15 = 12 (км) - прошёл второй пешеход за 3 часа; 3) 12 : 3 = 4 (км/ч) - скорость второго пешехода. Выражение: (27 - 5 * 3) : 3 = 4 2 способ (уравнение). Пусть х (км/ч) - скорость второго пешехода, х + 5 (км/ч) - скорость сближения, 27 км - расстояние между деревнями, 3 ч - время в пути. Уравнение: (х + 5) * 3 = 27 х + 5 = 27 : 3 х + 5 = 9 х = 9 - 5 х = 4 Ответ: 4 км/ч скорость второго пешехода.
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