Составить текст на тему "Весна" - Используя предлог {Заранее спасибо}... Не списыва??ь!

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Весна! это самое красивое время года. Все развятся играют... Но самое главное праздники 8 марта, масленица, 1 апреля 1 мая(день уборки) и пасха все мы любим и знаем эти праздники. в марте ещё прохладно но в апреле и мае можно снимать куртку идти в школу только с портфелем и в школьной форме и вообще весна это время года когда всё оживает и просыпается. я обожаю весну