Гипотенуза прямоугольного треугольника больше одного из его катетов на 9 см и бол??ше другого катета на 32. Найдите стороны треугольника.
Алгебра
Гипотенуза прямоугольного треугольника больше одного из его катетов на 9 см и бол??ше другого катета на 32. Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть гипотенуза равна x, тогда катеты равны (x-32) и (x-9).Тогда(x-32)^2+(x-9)^2=x^2 x^2-64x+ 1024+x^2-18x+81=x^2 x^2- 82x+1105=0 Решая это уравнение, получаем корни x=17 и x=65.Корень x=17 - побочный, так как длина катетов будет отрицательнаГипотенуза равна 65, катеты 33 и 56
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