Дано оксиди: Na2О, Li2O,BaO, SO2,MgO,SiO2. Які з них реагують з водою

Химия
Дано оксиди: Na2О, Li2O,BaO, SO2,MgO,SiO2. Які з них реагують з водою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O + H2O ------> 2NaOH Li2O + H2O ------> 2LiOH BaO + H2O ------> Ba(OH)2 SO2 + H2O ------> H2SO3 MgO + H2O ------> не идет SiO2 + H2O ------> не идет
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