Как ученые могут предположить рост и внешность древнего человека
Окружающий мир
Как ученые могут предположить рост и внешность древнего человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сохраненным останкам. По костям, черепу.
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