Складить и запишіть речення зі сполучниками і , але , якщо , ніби , через те що . визн??чити їх роль у реченнях . види за вживанням і за будовою

Українська мова

Складить и запишіть речення зі сполучниками і , але , якщо , ніби , через те що . визн??чити їх роль у реченнях . види за вживанням і за будовою

Автор: Гость