Складить и запишіть речення зі сполучниками і , але , якщо , ніби , через те що . визн??чити їх роль у реченнях . види за вживанням і за будовою

Українська мова
Складить и запишіть речення зі сполучниками і , але , якщо , ніби , через те що . визн??чити їх роль у реченнях . види за вживанням і за будовою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій друг сьогодні ніби не свій,через те,що він не досипає. В мене є кіт і собака. Завтра буде дощ,якщо сьогодні буде жарко. Я сьогодні хотів допомогти бабусі перейти дорогу,але вона відмовилася від допомоги.
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