Краткий план русско турецкая война 1877-1878
История
Краткий план русско турецкая война 1877-1878
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План. 1.Предпосылки русско- турецкой войны; 2.Силы и планы сторон; 3.Ход военных действий; 4.Сан-Стефанский мирный.
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