РАБОТА С ТЕКСТОМ. ЗАДАНИЕ : ВЫПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ В РОЛИ ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочились и ярк...

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РАБОТА С ТЕКСТОМ. ЗАДАНИЕ : ВЫПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ В РОЛИ ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочились и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островками посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затерся (перелинял) , лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок. В таком положении были дела 14-го сентября. Весь этот день охота была дома; было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттеплело. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидал такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья. Земля на огороде, как мак, глянцевито-мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана.

Автор: Гость