Всего-300 кг Продали- 0,5 от всего Осталось-? кг ___________________________________________________________________ Всего-? ст Прочитал- 0,8 от всего Осталось-160 ст ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ !!!!!!!!!!!!...

Математика

Всего-300 кг Продали- 0,5 от всего Осталось-? кг ___________________________________________________________________ Всего-? ст Прочитал- 0,8 от всего Осталось-160 ст ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость