Всего-300 кг Продали- 0,5 от всего Осталось-? кг ___________________________________________________________________ Всего-? ст Прочитал- 0,8 от всего Осталось-160 ст ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ !!!!!!!!!!!!...
Математика
Всего-300 кг Продали- 0,5 от всего Осталось-? кг ___________________________________________________________________ Всего-? ст Прочитал- 0,8 от всего Осталось-160 ст ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)300-0.5=299,5(кг) 2. 1)160-0,8=159,2(стр)
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