Слово ломкие разобрать как часть речи
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Слово ломкие разобрать как часть речи
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Ломкие Корень: лом Суффикс: к Окончание: ие Основа слова: ломк
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