Прочитай описание дамы которую тебя попросили встретить на вокзале .Определи кот??рая из них будет ждать тебя.Внизу переведите текст с английского на русский пожалуйста
Английский язык
Прочитай описание дамы которую тебя попросили встретить на вокзале .Определи кот??рая из них будет ждать тебя.Внизу переведите текст с английского на русский пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая (по середине) у неё будет голубое пальто и она будет обута в голубые туфли и с красным шарфом.у неё будет красная сумочка в руках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Из двух деревень находящихся на расстоянии 27километров одновременно вышли два пешехода.Через 3часа они встретились.Один шёл 5км в час,с какой скор...
Русский язык