Отметьте на координатной прямой числа 1; -3,9; 2,5; -1,5 напишите наибольшее число наименьшее число число,имеющее наибольший модуль число,имеющий наименьший модуль Ребят пж если можно пришлите картинку координатного луча ...
Математика
Отметьте на координатной прямой числа 1; -3,9; 2,5; -1,5 напишите наибольшее число наименьшее число число,имеющее наибольший модуль число,имеющий наименьший модуль Ребят пж если можно пришлите картинку координатного луча с числами на нем
Ответ(ы) на вопрос:
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Наибольшее 2.5 наименьшее -3.9 наибольший модуль /-3.9/ наименьший модуль /1/
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