Отметьте орфограммы на месте букв в предложениях -Заходит солнце.Небо на западе к??аснеет.

Русский язык
Отметьте орфограммы на месте букв в предложениях -Заходит солнце.Небо на западе к??аснеет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заходит-орфограмма безударная гласная в приставке "а" Заходит-орфограмма безударная гласная в окончании "и" Солнце-орфограмма непроизносимая согласная "л" Западе-орфограмма безударная гласная в корне "а" Краснеет-орфограмма безударная гласная в корне "а"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Составить уравнение четвертой степени со старшим коэффициентом равным 1 корни ко??орого противоположны корням уравнения x^4+2x^3-16x^2-2x+15=0
Ответить
Математика
Икс плюс 20 равно 12 плюс 8
Ответить
Информатика
Составить программу которая позволяет удалить все сочетания «ба»из слова бараба??ы
Ответить
Математика
Упростите выражение пожалуйста 12(3x+8)+5(2x-1) при x=2
Ответить
Математика
Для того, чтобы найти площадь радиусом, равным 2,7 см окружности. (круг) (Олимпиада, помогите) а) 5,4п см2 б) 7,29п см2 в) 8см2 г)10,8п...
Ответить