Отметьте орфограммы на месте букв в предложениях -Заходит солнце.Небо на западе к??аснеет.
Русский язык
Отметьте орфограммы на месте букв в предложениях -Заходит солнце.Небо на западе к??аснеет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заходит-орфограмма безударная гласная в приставке "а" Заходит-орфограмма безударная гласная в окончании "и" Солнце-орфограмма непроизносимая согласная "л" Западе-орфограмма безударная гласная в корне "а" Краснеет-орфограмма безударная гласная в корне "а"
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