Упростите выражение пожалуйста 12(3x+8)+5(2x-1) при x=2

Математика
Упростите выражение пожалуйста 12(3x+8)+5(2x-1) при x=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12(3х+8)+5(2х-1) при х=2 36х+96+10х-5=46х+91=46*2+91=183
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