747:9+103×3+38реши по действиям
Математика
747:9+103×3+38реши по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 747:9=83 2) 103х3=309 3) 83+309+38=121+309=430
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