Помогите пожалуйстазаполнитьтаблицу) Очень срочно!

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Биология
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попереснополосатая - большое кольяество ядер и вертикальные полоски - функции организма - язык , гортань , деятельность пещевода . гладкая мышесная -веретеновидные клетки-опора и движение , деятельность организма- стенки внутренних органов. Соеденительная -развито межклетояное вещество -разрабатываются клетки-хрящи и кости . Эпитеальная -межклетоясное вещество отсутствует -покровы тела - покровы тела . Нервная - с большинством отросткой- движение , нерная деятельность -в организме недалеко ит органов . Вроде бы так .
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