Длина прямоугольного участка земли x м, а его ширина 35 м. Чему равен периметр?
Математика
Длина прямоугольного участка земли x м, а его ширина 35 м. Чему равен периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение. х+х+35+35=Р Р=2х+70. Больше никак не могу преобразовать.
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