Помогите пожалуйстааа,обязательно нужен рисунок тоже найти высоту прямого круг??вого конуса наименьшего объема, описанного около шара радиуса R

Математика
Помогите пожалуйстааа,обязательно нужен рисунок тоже найти высоту прямого круг??вого конуса наименьшего объема, описанного около шара радиуса R
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только рисунок - без расчета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Написать штонибудь пра друга па казакскому
Ответить
Математика
Произведение 100×100 представили в виде суммы десяток: 100×100=10+10+...+10.Сколько получило??ь слагаемых?Обязательно объясните свой ответ
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение про Мухтара Ауэзова на казахском Помогите срочнооооо
Ответить
Математика
Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y=2/x; y=0; x=3; x=1. Сделать чертёж.
Ответить
Математика
а) Площадь прямоугольника 54 кв. см.. Одна сторона равна 6 см. Чему равна другая сто??она? б) Нарисуй прямоугольник,у которого стороны втрое м...
Ответить