Помогите пожалуйстааа,обязательно нужен рисунок тоже найти высоту прямого круг??вого конуса наименьшего объема, описанного около шара радиуса R
Математика
Помогите пожалуйстааа,обязательно нужен рисунок тоже найти высоту прямого круг??вого конуса наименьшего объема, описанного около шара радиуса R
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только рисунок - без расчета.
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