Сочинение про Мухтара Ауэзова на казахском Помогите срочнооооо
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Сочинение про Мухтара Ауэзова на казахском Помогите срочнооооо
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Мухта́р Омарханович Ауэ́зов — советский казахский писатель, драматург и учёный. Лауреат Ленинской и Сталинской премии первой степени. Академик АН Казахской ССР, председатель Союза писателей Казахстана, Он написал такие книги как: Путь Абая, и т.д
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