Сочинение про Мухтара Ауэзова на казахском Помогите срочнооооо

Гость: Гость:

Мухта́р Омарханович Ауэ́зов — советский казахский писатель, драматург и учёный. Лауреат Ленинской и Сталинской премии первой степени. Академик АН Казахской ССР, председатель Союза писателей Казахстана, Он написал такие книги как: Путь Абая, и т.д