Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y=2/x; y=0; x=3; x=1. Сделать чертёж.

Математика
Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y=2/x; y=0; x=3; x=1. Сделать чертёж.
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