Почему сказка и миф относятся к вечным темам искусства ?

Музыка
Почему сказка и миф относятся к вечным темам искусства ?
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Гость:
Потому что их никто никогда не перестанет писать
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