До розчину масою 220 г з масовою часткою солі 20% додали розчин цієїж солі масою 280 г з масовою часткою цієїж солі 12% обчисліь масову частку розчиненої речовини в добутому розчині
Химия
До розчину масою 220 г з масовою часткою солі 20% додали розчин цієїж солі масою 280 г з масовою часткою цієїж солі 12% обчисліь масову частку розчиненої речовини в добутому розчині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 1 раствора: масса вещества= 20*220/100=44гр из 2 расвора: масса вещества= 280*12/100=33,6Гр масса раствора: 220+280=500 масса вешества:44+33,6= 77,6 масс. доля вещества= 77,6/500= 0,1552 или 15,52%
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