До розчину масою 220 г з масовою часткою солі 20% додали розчин цієїж солі масою 280 г з масовою часткою цієїж солі 12% обчисліь масову частку розчиненої речовини в добутому розчині

Химия

До розчину масою 220 г з масовою часткою солі 20% додали розчин цієїж солі масою 280 г з масовою часткою цієїж солі 12% обчисліь масову частку розчиненої речовини в добутому розчині

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