Кейіпкердің қандай жағымды қылықтары ұнады, неге? перевод
Қазақ тiлi
Кейіпкердің қандай жағымды қылықтары ұнады, неге? перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие позитивные вещи, как персонаж, почему бы и нет?
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