Цена помидоров ровна цене цветной капусты. на 9000 руб. куплено 23кг помидоров и на 16 ??г меньше цветной капусты. можно ли утверждать, что стоимость помидоров ровна стоимости цветной капусты если цена продуктов одинаковоя?

Математика

Цена помидоров ровна цене цветной капусты. на 9000 руб. куплено 23кг помидоров и на 16 ??г меньше цветной капусты. можно ли утверждать, что стоимость помидоров ровна стоимости цветной капусты если цена продуктов одинаковоя?

Автор: Гость