Цена помидоров ровна цене цветной капусты. на 9000 руб. куплено 23кг помидоров и на 16 ??г меньше цветной капусты. можно ли утверждать, что стоимость помидоров ровна стоимости цветной капусты если цена продуктов одинаковоя?
Математика
Цена помидоров ровна цене цветной капусты. на 9000 руб. куплено 23кг помидоров и на 16 ??г меньше цветной капусты. можно ли утверждать, что стоимость помидоров ровна стоимости цветной капусты если цена продуктов одинаковоя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 23-16=7(кг)-купили цв.капусты 2)23+7=30(кг)всего купили 3)9000:30=300(руб)-цена 1 кг 4) 300*7=2100(руб)-стоит капуста 4)300*23=6900(руб)-стоят помидоров. 5) 6900-2100=4800 (руб)- на столько помидоры дороже капусты
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