Информационное сообщение объемом 960 бит содержит 30 символов. Какова мощность алфавита?

Информатика
Информационное сообщение объемом 960 бит содержит 30 символов. Какова мощность алфавита?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960:30=32 бита  32 бита-мощность Алфавита
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