Напишите сочинение на тему "Осенняя пора,очей очарование"

Гость: Гость:

Тема говорит сама за себя. Осень, действительно, более чем прекрасна и даже могла бы быть моим любимым временем года. Однако, на эту пору приходится начало учебы. Но это не делает такое замечательное время года менее прекрасным. Как бы это банально не звучало, но осень так же очаровательна, благодаря своим краскам, которые в другое время года не увидишь. Желтый, красный, оранжевый, зеленый – все эти цвета включает в себя осень. Опавшие с деревьев листья, не просто украшают улицы, но так же делают их более уютными, веет каким-то домашним теплом. Листья напоминают какой-то пушистый коврик, на которой так и хочется лечь и поваляться, устремив взгляд в холодное небо. Была бы моя воля, я бы прямо так и заснула под каким-нибудь деревом в отдаленном месте, где бывает очень мало людей. Просыпаться и думать о чем-то, а потом снова засыпать и так без временных границ. Осень – это такое время года для меня, когда волей неволей в голову лезут различные мысли философского характера, чувства обостряются, приходят на ум новые идеи. Но при этом я не чувствую прилива сил, все это происходит, так сказать, в голове. Я люблю очень! Ведь это самое прекрасное время года