Помогите решить четыре неравенства
Алгебра
Помогите решить четыре неравенства
Ответ(ы) на вопрос:
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Д)-2x^2+4x-5<0 2x^2-4x+5>0 D=16-4*2*5<0 XE0 e)-9x^2+24x+20>0 9x^2-24x-20<0 D=24*24-4*9*-20=1296=36^2 x1=(24-36)/2*9=12/18=1,5 x2=(24+36)2*9=60/18=3*6/18=3*1/3 XE(1,5;3*1/3) ж)10х^2-29х+10>=0 D=29*29-4*10*10=441=21^2 x1=(29-21)/10*2=8/20=2/5 x2=(29+21)/20=50/20=2,5 XE(-бесконечности;2/5]U[2,5;+бесконечность) з)-4х^2+12х-9>0 4х^2-12х+9<0 D=12*12-4*4*9=0 x=12/(2*4)=12/8=1,5 XE(-бесконечности;1,5)
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