Запешите номера верных ответов к задинию 1. используя рисунок , укажите верные утв??рждения:

Гость: Гость:

1 верно, т.к. у АКD и BKD одна общая сторона и 2 общих вершины. 2 неверно, т.к. у них общая сторона. 3 неверно, т.к. АКЕ вертикален прямому углу, и, следовательно, тоже прямой, а не тупой. 4 верно, т.к. BKE смежен с прямым углом, и, следовательно, тоже прямой.