Запешите номера верных ответов к задинию 1. используя рисунок , укажите верные утв??рждения:
Геометрия
Запешите номера верных ответов к задинию 1. используя рисунок , укажите верные утв??рждения:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 верно, т.к. у АКD и BKD одна общая сторона и 2 общих вершины. 2 неверно, т.к. у них общая сторона. 3 неверно, т.к. АКЕ вертикален прямому углу, и, следовательно, тоже прямой, а не тупой. 4 верно, т.к. BKE смежен с прямым углом, и, следовательно, тоже прямой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
До розчину масою 220 г з масовою часткою солі 20% додали розчин цієїж солі масою 280 г з масовою часткою цієїж солі 12% обчисліь масову частку розч...