а) Площадь прямоугольника 54 кв. см.. Одна сторона равна 6 см. Чему равна другая сто??она? б) Нарисуй прямоугольник,у которого стороны втрое меньше в) Определи его периметр и площадь. г) Во сколько раз площадь нарисованног...
Математика
а) Площадь прямоугольника 54 кв. см.. Одна сторона равна 6 см. Чему равна другая сто??она? б) Нарисуй прямоугольник,у которого стороны втрое меньше в) Определи его периметр и площадь. г) Во сколько раз площадь нарисованного прямоугольника меньше, чем площадь прямоугольника из пункта а)? д) На сколько меньше периметр нарисованного прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 54:6 = 9 см - 2 сторона Периметр = (9+6)*2=30 см б) Сам нарисуешь прямоугольник со сторонами 2 и 3 см) в) Периметр = (2+3)*2=10 см Площадь = 2*3 = 6 кв.см. г) 54:6 = 9 - в 9 раз меньше д) 30-10=20 - на 20 см меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие черты характера Ильи Муромца появилось во время боя?Что,кроме бесстрашия,помогает ему одолеть Соловья-разбойника ?Как он говорит об этом сам?
Геометрия