а) Площадь прямоугольника 54 кв. см.. Одна сторона равна 6 см. Чему равна другая сто??она? б) Нарисуй прямоугольник,у которого стороны втрое меньше в) Определи его периметр и площадь. г) Во сколько раз площадь нарисованног...

Математика

а) Площадь прямоугольника 54 кв. см.. Одна сторона равна 6 см. Чему равна другая сто??она? б) Нарисуй прямоугольник,у которого стороны втрое меньше в) Определи его периметр и площадь. г) Во сколько раз площадь нарисованного прямоугольника меньше, чем площадь прямоугольника из пункта а)? д) На сколько меньше периметр нарисованного прямоугольника?

Автор: Гость