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Одна сторона прямоугольника равна 7 дм а вторая 5 и 3
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 7 дм а вторая 5 и 3
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Гость:
5+3= 8 8+7=15 вот и всё
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