Произведение 100×100 представили в виде суммы десяток: 100×100=10+10+...+10.Сколько получило??ь слагаемых?Обязательно объясните свой ответ

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1) 100x100=10000(ч.) 2) 10000:10=1000(сл.) - в произведении 100x100 Я так думаю потому, что одно слагаемое равно 10, а произведение 100x100 равно 10000, 10000 делим на 10, получается 1000 Ответ: 1000 слагаемых.