Помогите пожалуйста задание номер 93
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Помогите пожалуйста задание номер 93
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Песочница-песок, желток-жёлтый, побережье-берег, железка-железо, зайчонок-заяц, горизонтальный-горизонт, библиотекарь-библиотека, медвежонок-медведь, календарик-календарь, столичный-столица, хозяйка-хозяйство, желание-желать, адресат-адрес, ужинать-ужин, огородник-огород, пшеничный-пшено, орешник-орех.
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