Найдите значения равенство буквы х× х×х +3000= 30000
Математика
Найдите значения равенство буквы х× х×х +3000= 30000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000-3000=27000-х*х 27000:2=13500 Х=13500
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В ряду химических элементов Be-Mg-Ca металические свойства А) усиливаются Б) ослабевает В) не изменяются
Математика
Помогите пожалуйстааа,обязательно нужен рисунок тоже найти высоту прямого круг??вого конуса наименьшего объема, описанного около шара радиуса R