Найдите значения равенство буквы х× х×х +3000= 30000

Математика
Найдите значения равенство буквы х× х×х +3000= 30000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000-3000=27000-х*х 27000:2=13500 Х=13500
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